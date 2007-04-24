Мер Борисполя заявляє про спробу рейдерського захоплення міського БТІ

Міський голова Борисполя Анатолій ФЕДОРЧУК заявляє про спробу незаконного усунення з посади начальника міського Бюро технічної інвентаризації (БТІ) Оксани СТОПОЛЯНСЬКОЇ депутатами Київської обласної ради, які представляють фракцію БЮТ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сьогодні заявив на прес-конференції в УНІАН.

«20 квітня 2007 р. четверо депутатів обласної ради о 8.20 увірвалися до приміщення БТІ і намагалися різними методами усунути від роботи його начальника», - сказав він.

За словами мера, депутати привезли розпорядження Київської обласної ради від 19 квітня 2007 р. про усунення від обов`язків начальника БТІ, згідно з яким виконуючим обов`язки начальника БТІ призначається інша людина. В.о. начальника БТІ мають бути передані печатка, статут і фінансові документи БТІ. А.ФЕДОРЧУК наголосив, що в законодавстві відсутнє поняття «усунення від роботи».

Як відзначив депутат міської ради Борисполя Юрій ФЕДУН, Бориспільське БТІ є підрозділом Київського обласного БТІ.

Мер міста вважає рішення Київської облради про перепідпорядкування БТІ від облдержадміністрації до облради, прийняте в лютому-березні 2007 р., незаконним і таким, що суперечить інтересам територіальної громади Борисполя.

За словами депутата міськради, раніше міська влада неодноразово зверталася до голови Київської обласної ради Володимира МАЙБОЖЕНКА з проханням передати майно БТІ в управління Борисполю, оскільки бюро займається лише міськими, а не обласними питаннями. Проте всі звернення «залишився без уваги».

В січні цього року Бориспільська міськрада ухвалила рішення про те, що відчуження комунального майна не може відбуватися без згоди мера.

Вчора Бориспільська міськрада вирішила створити нове міське бюро технічної інвентаризації. За словами А.ФЕДОРЧУКА, БТІ припиняє свою роботу на 3-4 дні, які знадобляться для виготовлення нової печатки.

Крім того, влада Борисполя готує позов до суду, а також звернення до Президента і в Міністерство юстиції з метою перепідпорядкування БТІ міській владі.

За словами Ю.ФЕДУНА, на сьогоднішній день О.СТОПОЛЯНСЬКА продовжує виконувати обов`язки начальника БТІ, але перебуває на лікарняному.

Як зазначив А.ФЕДОРЧУК, такі ж спроби перепідпорядкувати комунальну власність міста були здійснені і відносно «Міськводоканалу» і «Тепломереж», які є прибутковими, для того, щоб довести підприємства до банкрутства, а потім «приватизувати за безцінь».