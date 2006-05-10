У Харкові 13 чоловік порізали собі вени

13 осіб, які утримуються в Харківському слідчому ізоляторі, порізали собі вени.

Про це повідомляється на офіційному сайті Харківської обласної державної адміністрації з посиланням на заступника голови облдержадміністрації Сергія СТОРОЖЕНКА.

За інформацією віце-губернатора, семеро осіб, які утримуються у Харківському СІЗО, невдоволені посиленням режиму утримання у зв’язку зі святами, порізали собі вени. Ще шестеро вчинили так само “із солідарності”. За словами С.СТОРОЖЕНКА, на даний час прокуратура Харківської області проводить розслідування інциденту.

В Управлінні департаменту з питань виконання покарань в Харківській області кореспонденту УНІАН підтвердили цю інформацію. Представник Управління сказав, що подія сталася у вівторок, 9 травня, в Харківському СІЗО №27, що на Холодній горі. Він не розповів подробиці інциденту, а лише зазначив, що заарештовані не порізали собі вени, а “нанесли незначні подряпини”.