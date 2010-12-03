Міністерство продовжить легалізацію самозабудов до 2013 року

Міністерство регіонального розвитку і будівництва України планує продовжити легалізацію приватних житлових будинків садибного типу, споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт, до 1 січня 2013 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції в.о. першого заступника міністра регіонального розвитку і будівництва Анатолій БЕРКУТА.

За його словами, така норма міститься у законопроекті «Про регулювання містобудівної діяльності».

«Термін прийняття в експлуатацію самовільно побудованих житлових будинків, які споруджені до 1 січня 2010 року, за спрощеною схемою продовжити до 2013 року», – сказав А.БЕРКУТА.

Представник Мінрегіонбуду додав, що ця норма доповнена можливістю узаконити об`єкти першої і другої категорії складності, які будуть побудовані у ці самі терміни.

Як повідомляв УНІАН, раніше заступник міністра регіонального розвитку і будівництва Дмитро ІСАЄНКО заявляв, що Міністерство регіонального розвитку і будівництва має намір до 2012 року продовжити легалізацію самовільно побудованих об`єктів, включивши до їх переліку об`єкти соцкультпобуту і багатоквартирні житлові будинки до 5 поверхів.

Кабінет Міністрів України постановою № 1035 від 9 вересня 2009 року затвердив тимчасовий порядок прийняття в експлуатацію приватних житлових будинків садибного типу, споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт, який діє до 1 січня 2011 року.