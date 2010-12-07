Помер екс-міністр охорони здоров'я Юрій Спіженко

Помер відомий український онколог, екс-міністр охорони здоров’я Юрій Спіженко.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я, Ю.Спіженко помер 6 грудня на 61-му році життя.

Причиною смерті став інфаркт.

Ю.Спіженко був академіком Національної академії медичних наук України, доктором медичних наук, міністр охорони здоров’я УРСР і першим міністром охорони здоров’я незалежної України, народним депутатом двох скликань.

У 2009 була відкрита клініка Ю.Спіженка, розташована під Києвом у селі Капітанівка. Ця лікарня єдина в країні, оснащена кіберножем для видалення онкопухлин.

Ю.Спіженко автор (співавтор) близько 210 наукових праць, зокрема 3 монографій, підручника «Клінічна хіургія», 16 авторських свідоцтв.