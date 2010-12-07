Помер екс-міністр охорони здоров'я Юрій Спіженко
16:22, 07 грудня 2010Суспільство
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|Юрій Спіженко
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я, Ю.Спіженко помер 6 грудня на 61-му році життя.
Причиною смерті став інфаркт.
Ю.Спіженко був академіком Національної академії медичних наук України, доктором медичних наук, міністр охорони здоров’я УРСР і першим міністром охорони здоров’я незалежної України, народним депутатом двох скликань.
У 2009 була відкрита клініка Ю.Спіженка, розташована під Києвом у селі Капітанівка. Ця лікарня єдина в країні, оснащена кіберножем для видалення онкопухлин.
Ю.Спіженко автор (співавтор) близько 210 наукових праць, зокрема 3 монографій, підручника «Клінічна хіургія», 16 авторських свідоцтв.
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