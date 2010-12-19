У Києві відкрилася виборча дільниця для виборів Президента Білорусі

У Києві сьогодні о 08.00 в приміщенні Посольства Республіки Білорусь в Україні відкрилася виборча дільниця для виборів Президента.

Про це УНІАН повідомили в Посольстві Білорусі в Україні.

Голосування проводиться до 20.00 за київським часом.

Білоруські громадяни, які проживають в Україні, також могли проголосувати достроково.

До списку виборців, що мають право брати участь у виборах Президента, включено білоруських громадян, проживання яких в Україні підтверджено, а також громадян, що знаходяться у тривалому відрядженні на території України.

Включення до списку виборців також здійснюватиметься і в день голосування на підставі документів, що засвідчують особу і підтверджують громадянство Республіки Білорусь.