У Києві відкрилася виборча дільниця для виборів Президента Білорусі
Голосування проводиться до 20.00
У Києві сьогодні о 08.00 в приміщенні Посольства Республіки Білорусь в Україні відкрилася виборча дільниця для виборів Президента.
Про це УНІАН повідомили в Посольстві Білорусі в Україні.
Голосування проводиться до 20.00 за київським часом.
Білоруські громадяни, які проживають в Україні, також могли проголосувати достроково.
До списку виборців, що мають право брати участь у виборах Президента, включено білоруських громадян, проживання яких в Україні підтверджено, а також громадян, що знаходяться у тривалому відрядженні на території України.
Включення до списку виборців також здійснюватиметься і в день голосування на підставі документів, що засвідчують особу і підтверджують громадянство Республіки Білорусь.