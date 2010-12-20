Київських водіїв просять вночі не заважати снігоприбиральній техніці

КК «Київавтодор» просить водіїв у ніч на 21 грудня не паркуватися в центральній частині міста та утриматись від поїздок без нагальної потреби по місту, щоб мінімізувати перешкоди дорожнім службам під час прибирання вулиць від снігу.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби Київської міської держадміністрації.

Передбачено, що сьогодні вночі комунальна корпорація «Київавтодор» проводитиме роботи з очищення вулиць і вивезення снігу з автошляхів міста, для чого залучатиметься важка спеціальна дорожня техніка: автогрейдери, бульдозери, навантажувачі, самоскиди.

Велика увага приділятиметься центральній частині Києва. Інтенсивно звільнятимуться від снігу зупинки громадського транспорту, підходи до підземних пішохідних переходів та тротуари.

Забезпеченню організації дорожнього руху та безперебійної роботи дорожників сприятиме ДАІ міста, зазначається в повідомленні.