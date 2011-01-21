Українські музеї потерпають: потоки відвідувачів зменшуються

Минулого року жодному ключовому музею чи заповіднику України не вдалося добитися значного підвищення відвідуваності. Про це пише COMMENTS.UA.

В основному відтік аудиторії музейники пояснюють відсутністю яскравих виставок, у чому звинувачують фінансово-економічну ситуацію в країні.

«У 2010-му у нас, на жаль, зменшився потік відвідувачів. Сталося це через кризу — не було гучних виставкових проектів, як у попередні роки (виставки робіт Ніко Піросмані, Пікассо і Гойї). У той час трьом нашим виставковим залам доводилося приймати по 1,5–2 тис. відвідувачів на день», - розповідає заступник гендиректора з науково-просвітницької роботи Національного художнього музею України Марина СКИРДА. За її словами, досягти таких самих результатів відвідуваності неможливо, виставляючи роботи українських майстрів, якими багаті фонди музею.

Зменшення потоку туристів спостерігають і в Державному історико-архітектурному заповіднику «Хотинська фортеця». Примітно, що на відміну від попередніх років саме в 2010-му серед відвідувачів заповідника, нарешті, стали переважати українці, а не іноземці. У заповіднику сподіваються, що в 2011 році потік відвідувачів зросте за рахунок проведення нових фестів — окрім традиційної «Битви націй» тут відбудеться ще й фестиваль, присвячений 390-річним роковинам Хотинської битви, святкування якої згідно з указом Президента має відбутися на загальнонаціональному рівні.

Більшості ж музеїв вдалося зберегти відвідуваність, як, наприклад, Музею народної архітектури і побуту «Пирогове». «Останні три роки ми стабільно йдемо в коридорі 230–250 тис. відвідувачів на рік. Під час великих свят, таких як Різдво або Масниця, незважаючи на кризу та інші чинники, до музею все одно приходить по 5–6 тис. чоловік на день», - розповідає вчений секретар установи Світлана ПОНОМАРЕНКО, додаючи, що всього чотири-п`ять років тому «Пирогове» залучало лише близько 200 тис. відвідувачів на рік.

Рівно, з невеликим перевиконанням плану відвідуваності з року в рік, йде Національний музей Тараса Шевченка в Києві. Трішки не дотяг до своїх докризових показників і Національний заповідник «Херсонес Таврійський». Як пояснюють в заповіднику, в останньому кварталі різко скоротилася кількість проданих квитків у зв`язку з відкриттям другого входу на їх територію (другий вхід було відкрито для віруючих, які йдуть до Володимирського собору, однак ним користуються не лише парафіяни, а й всі бажаючі пройти до заповідника безплатно.