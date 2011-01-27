Прокуратура взяла під контроль побиття члена партії "Батьківщина"

Прокуратура Харківської області взяла на контроль хід досудового слідства у справі за фактом побиття директора одного з ТОВ, члена партії «Батьківщина», депутата V скликання Дзержинської районної ради Сергія ДРУЗЕНКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури, 25 січня о 14.30 до Дзержинського райвідділу харківської міської міліції надійшло повідомлення про факт звернення до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. Мєщанінова громадянина 1962 року народження з тілесними ушкодженнями у вигляді закритої черепно-мозкової травми, струсу головного мозку, рани губи, перелому щелепи, ушкодженням кількох зубів.

За словами потерпілого, тілесні ушкодження йому завдали двоє невідомих вранці того ж дня.

27 січня за вказаним фактом слідчим відділом Дзержинського райвідділу Харківського міського управління ГУ МВС України в Харківській області порушено кримінальну справу за ознаками складу злочинів, передбачених ч.2 ст.296 (“Хуліганство”) і ч.1 ст.122 (“Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження”) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, згідно із заявою прес-служби Харківської обласної організації партії «Батьківщина», у Харкові невідомі жорстоко побили 48-річного члена партії «Батьківщина», депутата V скликання Дзержинської райради С.ДРУЗЕНКА. Напад на нього було скоєно у понеділок, 25 січня, близько 8.30 неподалік від будинку, де мешкає екс-депутат.

За словами С.ДРУЗЕНКА, нападники – двоє чоловіків – підбігли ззаду і сильно вдарили його по голові. Зваливши з ніг, вони стали нещадно бити його, поки він не втратив свідомість. Потерпілого у тяжкому стані було госпіталізовано в лікарню швидкої невідкладної допомоги.

С.ДРУЗЕНКУ зроблено операцію на щелепах.

Парторганізація закликала міську владу «навести лад у місті» та звернулася до правоохоронних органів із проханням «провести об`єктивне, чесне і всебічне розслідування нападу на представника «Батьківщини», а також якнайшвидше знайти і покарати винних».