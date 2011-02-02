Готелі, кафе, пансіонати повинні отримати обов'язкову категорію

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про туризм” щодо обов`язковості встановлення категорій об`єктам туристичної інфраструктури.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосував 231 із 392 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законопроектом передбачається виключити з нині діючого закону статтю 18 щодо сертифікації і стандартизації у сфері туристичної діяльності. Крім того даним законопроектом передбачено, що встановлення об`єктам туристичної інфраструктури (готелям, іншим об`єктам, призначеним для надання послуг з розміщення, закладам харчування, курортним закладам тощо) відповідної категорії є обов’язковим. Ним також передбачається норма, відповідно до якої забороняється надання послуг з розміщення без наявності свідоцтва про встановлення відповідної категорії. Порядок встановлення відповідної категорії готелям та іншим об`єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання) визначається Кабінетом Міністрів України відповідно до закону.