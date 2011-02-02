Батько, який не перебуває у шлюбі, зобов'язаний забрати новонародженого

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону України “Про внесення зміни до статті 143 Сімейного кодексу України (щодо обов’язку батька забрати дитину з пологового будинку)”.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 253 із 393 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законопроектом передбачається, що батько, який не перебуває у шлюбі, але батьківство якого встановлене, зобов’язаний забрати дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров’я, якщо цього не зробила мати дитини.