Рівне відсвяткувало річницю визволення від фашистів

Сьогодні у Рівному пройшли урочисті заходи з нагоди 67-ї річниці визволення міста від фашистських загарбників.

Як передає кореспондент УНІАН, було покладено квіти до могил загиблих воїнів на військовому меморіалі Дубенського кладовища, де також маршем пройшли воїни місцевого гарнізону. З молоддю у навчальних закладах зустрілися ветерани Другої світової війни.

Нині у Рівному залишилося лише вісім колишніх визволителів міста, з них лише один зміг прийти на урочистості - командир мінометного взводу Андрій МОЙСЕЄНКО.

Рівне було звільнене від фашистів в результаті Рівненсько-Луцької військової операції, яка тривала з 2 по 11 лютого 1944 року.