МВФ Україною задоволений і називає наступні три пункти

Місія Міжнародного валютного фонду позитивно оцінює встановлення фінансової стабільності в України.

Яке повідомили УНІАН у Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів, про це заявив керівник місії МВФ Атанасіос АРВАНІТІС під час зустрічі з прем‘єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ.

«У нас уже відбулось декілька конструктивних зустрічей в уряді. Місія дійсно згодна, що Україна досягла значного прогресу, - зазначив А.АРВАНІТІС. - Ми позитивно оцінюємо те, що в Україні встановлюється фінансова стабільність, але потрібно пам’ятати, що минулий рік був досить складним. Зараз до банківської системи України повертається довіра, до банківської системи повертаються депозити. Українська економіка відновлюється після кризи і спостерігаються тенденції зростання економіки».

Глава місії зазначив, що необхідними умовами для позитивного розвитку України у 2011 році вважає обмеження державних витрат, перехід до автоматичного відшкодування податку на додану вартість відповідно до Податкового кодексу і реалізацію пенсійної реформи.

У свою чергу, прем’єр-міністр України зазначив, що в січні доходи бюджету були більшими за витрати, перехід на автоматичне відшкодування ПДВ здійснюється за планом, який схвально оцінили самі фахівці місії, а пенсійна реформа зараз активно обговорюється з громадськістю: інститутами громадянського суспільства, науковцями, експертами.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня 2011 року М.АЗАРОВ повідомив, що податкова служба з 1 березня буде готова здійснювати відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) в автоматичному режимі.