Білоруський НПЗ заперечує демпінг в Україні

На Мозирському нафтопереробному заводі (Білорусь) заявляють про відсутність підстав звинувачувати їх у демпінгу на ринку нафтопродуктів України.

Про це йдеться в заяві підприємства, переданій УНІАН.

«Розмови про ціновий демпінг нафтопродуктів виробництва ВАТ «Мозирський НПЗ» на українському ринку не мають під собою підстав», - сказано в заяві.

У документі наголошується, що реалізація нафтопродуктів Мозирського НПЗ на експорт здійснюється винятково за ринковими цінами, сформованими на електронних біржових торгах, в яких на рівних беруть участь споживачі з більш ніж 20 країн світу, зокрема компанії з України. «Така система експортних продаж - відкрита, конкурентна і така, що забезпечує рівноправність усім учасникам - діє в Білорусі більш як 5 років. Крім того, з 1 січня 2011 року на підставі положень нормативних правових документів Митного союзу при експорті нафтопродуктів з території Республіки Білорусь стягуються вивізні митні збори», - сказано в заяві.

Нафтопродукти, що випускаються ВАТ «Мозирський НПЗ», наголошують на підприємстві, займають сегмент високоякісної продукції, і наявність продукції високої якості дають змогу українському споживачеві комфортно почуватися при виборі умов експлуатації свого транспорту.

«Продукція українських нафтопереробних підприємств за своїми якісними показниками поки що не може відповідати вимогам Євро-4 і Євро-5. У разі створення бар`єрів для постачання до України високоякісної продукції ринок буде заповнений продукцією низької якості. У результаті в програші виявиться український споживач, позбавлений права вибору», - вважають на Мозирському НПЗ.

У документі повідомляється, що заяву було зроблено через те, що в низці ЗМІ і на інтернет-сайтах «Розгорнено інформаційну кампанію, яка односторонньо висвітлює постачання на ринок України білоруських нафтопродуктів», суть якої полягає «в несправедливості умов для конкуренції на ринку нафти й пального на території сусідньої країни (України – УНІАН)».