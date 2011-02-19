У Макіївці батьки й учні протестують проти закриття української школи

У місті Макіївці Донецької області батьки й учні української загальноосвітньої школи №77 (школи I – II ступенів навчання) протестують проти закриття цього навчального закладу.

Як повідомили кореспонденту УНІАН батьки учнів школи №77, які входять до ініціативної групи батьківського комітету, вчора на загальних зборах школи директор навчального закладу, прибувши з міського відділу освіти, повідомила про закриття школи. За словами батьків, директор пояснила, що школу мають намір закрити «через недостатню наповнюваність і через погане опалення будівлі школи».

Керівник навчального закладу розповіла, що в міському відділі освіти пропонують учням школи №77 перейти до інших шкіл і навіть обіцяють надати транспорт для підвезення учнів через те, що всі довколишні школи знаходяться на чималій відстані. Але батьки не вірять, що в бюджеті міста є гроші для того, щоб забезпечити безкоштовним транспортом дітей селища для їх підвезення до інших навчальних закладів району.

Тому батьки категорично заявляють, що школу №77 із цілого ряду причин закривати не можна. Після зборів вони написали свій лист-звернення до представників виконавчої та законодавчої влади району, міста, області з проханням не закривати цей навчальний заклад.

У цьому листі, переданому також журналістам, батьки навели свої аргументи на захист того, щоб школа №77 продовжувала своє функціонування, як єдиний навчальний заклад у селищі Первомайський Червоногвардійського району м. Макіївки.

Батьки в своєму листі просять «розглянути питання й вжити заходи для збереження єдиної школи в селищі, в якій діти здобувають гідну освіту, велика їх частина надалі здобуває вищу освіту, що говорить про якість навчання».

«Наша школа є єдиним місцем для розвитку й дозвілля наших дітей. У ній організовано й активно діють різні спортивні секції та гуртки, діти щорічно стають переможцями й призерами різних спортивних і творчих змагань і олімпіад. Закриття школи спричинить повну неорганізованість дітей і вимирання селища, оскільки жодна молода сім`я не купуватиме житло, свідомо знаючи, що в селищі відсутня школа», - йдеться в листі.

Автори звернення підкреслили, що «у жителів селища вже є плачевний досвід закриття навчальних і культурних закладів - у селищі знаходяться в зруйнованому стані раніше закриті гірнича школа, клуб, дитячий садок, а в єдиному функціонуючому дитячому садку зараз черга на декілька років».

«Батьки наполегливо просять найближчим часом розглянути питання про збереження школи й не допустити її закриття», - зазначається в листі, підписаному батьками учнів української школи №77.

Ініціативна група батьків повідомила, що має намір стукатися в усі двері й кабінети до тих, від кого залежить вирішення цього питання. Вже в понеділок, 21 лютого, батьки прийдуть на прийом до голови Червоногвардійського райвиконкому Сергія АЛЬОШИНА для вирішення цієї проблеми.

Як повідомляв УНІАН, у Донецькій області в 2011 році планується закриття 26 загальноосвітніх шкіл, або 2,5% від загальної кількості шкіл. За інформацією прес-служби Донецької облдержадміністрації, закриття учбових закладів відбуватиметься згідно розробленої «Регіональної дорожньої карти по оптимізації мережі бюджетних установ і витрат місцевих бюджетів на їх зміст».

Загальна проектна потужність шкіл, намічених на закриття в 2011 році, складає 7182 учні, фактична наповнюваність - що 2099 вчаться. Таким чином, середня наповнюваність кожній з них - 30%.

Разом з тим зампредседателя Донецької обласної організації Всеукраїнського суспільства «Просвіта» ім. Тараса Шевченка Марія ОЛЕЙНИК заявила, що власті планують закрити і ті учбові заклади, наповнюваність яких значно перевищує 30%. Крім того, за її даними, що в регіоні намічено закрити в першу чергу українські школи.

8 лютого в Донецьку пройшов мітинг-протест учнів української школи № 136 і їх батьків проти закриття цього учбового закладу.

16 лютого в Донецьку батьки дітей, які вчаться в українській школі №111, заявили про готовність самоспалення у разі закриття цього учбового закладу.

У мерії Донецька і в Донецькій облдержадміністрації призвали політиків «не розпалювати пристрасті» навколо закриття шкіл в регіоні.

Як повідомляв УНІАН, у Донецькій області в 2011 році планується закриття 26 загальноосвітніх шкіл, або 2,5% від загальної кількості шкіл. За інформацією прес-служби Донецької облдержадміністрації, закриття навчальних закладів відбуватиметься згідно із розробленою «Регіональною дорожньою картою з оптимізації мережі бюджетних установ і витрат місцевих бюджетів на їх утримання».

Загальна проектна потужність шкіл, намічених на закриття в 2011 році, становить 7182 учні, фактична наповнюваність - 2099 учнів. Таким чином, середня наповнюваність кожної з них - 30%.

Разом з тим заступник голови Донецької обласної організації Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Тараса Шевченка Марія ОЛЕЙНИК заявила, що влада планує закрити і ті навчальні заклади, наповнюваність яких значно перевищує 30%. Крім того, за її даними, в регіоні намічено закрити в першу чергу українські школи.

8 лютого в Донецьку відбувся мітинг-протест учнів української школи № 136 та їхніх батьків проти закриття цього навчального закладу.

16 лютого в Донецьку батьки дітей, які навчаються в українській школі №111, заявили про готовність до самоспалення в разі закриття цього навчального закладу.

У мерії Донецька закликали політиків «не розпалювати пристрасті» навколо закриття шкіл у місті.