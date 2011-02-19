У центрі Києва без тепла та гарячої води залишаються ще 55 будинків

У центрі Києва внаслідок прориву труби опалення на вулиці Богдана Хмельницького без тепла та гарячої води залишаються ще 55 будинків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в м. Києві, через прорив труби системи опалення в Шевченківському районі столиці, що стався минулої ночі, гарячої води та тепла були позбавлені 486 об’єктів району, з них: 220 - житлові будинки, 250 – адміністративних об`єктів та відомчих установ, 10 лікувальних установ, з них 5 зі стаціонарними відділеннями, 3 - дитячі садочки та 3 – загальноосвітні школи.

На місці аварії працювали 4 аварійні бригади АТ “Київенерго”.

В МНС повідомили, що станом на 14:30 розпочалося поетапне підключення споживачів до тепла. Наразі підключено 430 об`єктів до системи теплопостачання. Ще 55 об`єктів, включно з будівлею Головного управління МНС в місті Києві, залишаються без гарячої води та тепла.