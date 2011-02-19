Директор інтернет-клубу взяв у "заручники" правоохоронців

Прокуратура Житомира порушила кримінальну справу щодо директора інтернет-клубу, який протягом трьох годин силою утримував у себе в клубі правоохоронців.

Як передає кореспондент УНІАН, за повідомленням прес-служби обласної прокуратури, інцидент ставався 26 січня минулого року під час перевірки закладу представниками прокуратури та міліції.

Правоохоронці виявили в клубі неповнолітнього школяра, який майже дві години замість уроків грав у комп’ютерні ігри з масовими вбивствами, а також інші порушення державно-санітарних норм - 47 робочих місць з комп’ютерним забезпеченням замість дозволених документами 16- ти , використання неліцензійної продукції.

Після того, як правоохоронці пред’явили свої службові посвідчення, власник закладу почав перешкоджати подальшій перевірці та заблокував вхідні двері.

Потім упродовж двох годин він відмовлявся їх відчиняти та випускати працівників прокуратури і міліції, двох відвідувачів та школяра. Його поведінку правоохоронці тоді зафіксували на відео. Директор клубу також відмовився відкрити двері і працівникам міліції, які прибули на виклик.

Щоб припинити конфлікт, прокурор Житомира викликав в інтернет-клуб співробітників ГУ МНС, які за допомогою спеціальної техніки відчинили вхідні двері .

«Таким чином, директор інтернет-клубу фактично вчинив насильство над правоохоронцями», - зазначили в прес-службі обласної прокуратури.

За рішенням суду від 18 лютого 2011 року йому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Наразі триває досудове слідство.