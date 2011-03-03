Мінприроди обіцяє цього року очистити від пестицидів пів-України

Міністерство екології і природних ресурсів України планує цього року збільшити утилізацію пестицидів і небезпечних відходів на 20% проти 2010 року - до 14,5 тис. тонн.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН директор департаменту екологічної безпеки міністерства Олександр СОКОЛОВ.

«Міністерство ставить цього року дуже амбітне завдання - в період з травня по грудень 2011 року очистити від пестицидів 13 регіонів країни... Треба буде знищити 14,5 тис. тонн відходів», - сказав А.СОКОЛОВ.

За його словами, насамперед пестициди і небезпечні відходи вивозитимуться з регіонів, які проводять Євро-2012, - це Донецька, Львівська, Харківська і Київська області, крім того, із санаторно-курортних регіонів: Крим, Закарпаття, Прикарпаття. Також очищатимуться регіони, в яких скупчення пестицидів не перевищує 500-800 тонн.

«Загалом, на 2012 рік у нас має бути тільки 9 областей, в яких залишаться пестициди та отрутохімікати 1-го і 2-го класів небезпеки», - підкреслив О.СОКОЛОВ.

«Але ми плануємо на знищення пестицидів у 13 регіонах виділити близько 170 млн. грн. Крім того, 8 областей підтвердили попереднє фінансування на 36 млн. грн. з обласних фондів. В цілому, направимо приблизно 200 млн. грн. на знищення пестицидів», - зазначив О.СОКОЛОВ. Він додав, що ще близько 60 млн. грн. планується виділити на знищення мононітрохлорбензолу. О.СОКОЛОВ повідомив, що вивезення понад 2,5 тис. тонн цієї речовини, так званої «кров`яної отрута», знаходиться в Горлівці неподалік 30 тонн вибухівки, є пріоритетним завданням. До цього понад 20 років у цьому напрямку роботи не велися.

О.СОКОЛОВ зазначив, що вже досягнута попередня домовленість з Німеччиною на вивезення і знищення всього обсягу мононітрохлорбензолу.

Також він повідомив, що міністерство розпочало роботу з організації вивезення берилію з Києва. Ці роботи планують провести в 3-му кварталі цього року.

О.СОКОЛОВ додав, що в 2010 році з України було вивезено понад 12 тис. тонн відходів 1-го, 2-го і 3-го класу небезпеки. Він зазначив, що минулого року було виділено 42 млн. грн. на знищення преміксів і пестицидів у 9 регіонах. Крім того, з бюджету було виділено 298 млн. грн. Івано-Франківській ОДА на знищення гексохлорбензолу. Разом, у 2010 році було витрачено на вивезення і знищення небезпечних відходів і пестицидів 340 млн. грн.