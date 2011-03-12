У Києві - чергове шахрайство а-ля Еліта-центр
11:44, 12 березня 2011Суспільство
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На 8,5 млн. грн
У Києві викрито службовців кредитної спілки, які розтратили 8,5 млн. грн. коштів вкладників.
Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України.
Зокрема, службовців цієї спілки упродовж 2002-2007 років, під виглядом інвестування будівництва житлового будинку в Києві, уклали інвестиційні договори з фізичними особами та отримали від них 8,5 млн. грн., які використали не за призначенням.
Прокуратурою району порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України.
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