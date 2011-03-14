Севастопольців вирішили розважити шикуваннями міліції

У Севастополі відновили практику проведення на головній площі міста - площі Нахімова – спільного розведення нарядів міліції, що заступають на вечірнє чергування з охорони громадського порядку.

Як передає кореспондент УНІАН, ввечері на площі вишикувалися наряди всіх служб міліції громадської безпеки: батальйону патрульної служби, спецпідрозділи швидкого реагування "Беркут", УДАІ, а також працівники районних відділів міліції, наряди військовослужбовців внутрішніх військ і членів добровільних громадських формувань.

Під час шикування заступник начальника УМВС - начальник міліції громадської безпеки міста полковник міліції Олександр НОВИКОВ доповів про готовність особового складу, що заступає на охорону громадського порядку, начальнику УМВС України в місті Севастополі полковнику міліції Олегу КОЗЮРІ. Командири підрозділів перевірили зовнішній вигляд і спорядження своїх підлеглих, визначили кожному наряду маршрут патрулювання і режим роботи, провели інструктаж, зачитали орієнтування на осіб, які знаходяться в розшуку.

Під супровід оркестру наряди урочистим маршем пройшли через площу і розійшлися по своїх маршрутах.

Як розповів журналістам начальник УМВС О.КОЗЮРА, практика показала, що така форма роботи, як спільне розведення нарядів міліції, є ефективною в справі підтримки громадського порядку, і відтепер кожну п`ятницю розведення міліційних нарядів на службу проходитиме на головній площі міста. Як додав він, після закінчення такого розведення городяни зможуть звернутися до керівників севастопольської міліції зі своїми питаннями і проблемами.