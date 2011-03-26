Погода на неділю

Завтра, 27 березня, на території України утримається несприятлива погода.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, у північній частині України очікується мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий сніг, вдень без опадів.

На решті території хмарно з проясненнями. Сніг з дощем (у південній частині вдень дощ), лише вночі у Криму без опадів.

Вночі на дорогах північних, східних, західних та центральних областей місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, у південній частині - південно-західний, 5-10м/с, у південних областях та в Криму місцями пориви 15-20м/с.

Температура вночі 2-7°морозу, у південних областях близько 0°, вдень 1-6° тепла; в Закарпатті, в Криму та на півдні Одеській області вночі 1-5° тепла, вдень 6-11°, у Криму до 14° тепла.

У Києві та Київській області вночі місцями невеликий сніг, на дорогах ожеледиця, вдень без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі по області 2-7° морозу, вдень 1-6° тепла; у Києві вночі 2-4° морозу, вдень 3-5° тепла.