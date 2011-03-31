У Києві двоє чоловіків намагалися зґвалтувати дев’ятикласницю

У Києві міліція шукає двох чоловіків, що намагалися зґвалтувати дев’ятикласницю, повідомив УНІАН начальник відділу зв’язків з громадськістю ГУМВС України в м. Києві Володимир ПОЛІЩУК.

За його словами, сьогодні близько 14.30 двоє чоловіків віком 30-40 років намагалися зґвалтувати дев’ятикласницю, що поверталася зі школи додому. Зловмисники затягнули 16-річну дівчинку до підвалу одного із будинків по вулиці Сабурова, розірвали її одяг. На щастя, їй вдалося вирватися з рук нападників та втекти.

Батько дівчинки повідомив про це правоохоронців.

Зараз зловмисників шукають працівники майже усіх підрозділів міліції Деснянського району. Начальник ГУМВС України в м. Києві Олексій КРИКУН долучив до затримання ґвалтівників наряди полку «Беркут», екіпажі ДАІ та ДСО, карний розшук та інші оперативні служби.

Відомо, що один із чоловіків високий, худорлявий, має чорне коротке волосся, одягнений у спортивний костюм з написом «Puma», у кросівках чорного кольору, розмовляє російською мовою з кавказьким акцентом.

Інший – зростом нижче, середньої статури, неголений, має на руці між вказівним та великим пальцем татуювання у вигляді півтора сантиметрової літери «Б» або «В». На його голові був блайзер, одягнений у темно-блакитні джинси, бежевий джемпер з рукавами у три чверті, на ногах – чорні туфлі. Цей розмовляв російською мовою.

Міліція Києва просить усіх, кому зустрінеться хтось схожий на цих чоловіків, терміново телефонувати на номер чергового Деснянського РУГУ МВС України в м. Києві 515-87-83 або на 102.