Бажаючих служити в армії більше, ніж планувалося

На Сумщині бажаючих служити в армії набагато більше, ніж місць за призовом, відведених для області.

Про це журналістам повідомив начальник відділу обліково-призовної роботи - заступник військового комісара Сумського обласного військкомату Ігор БЛАГОВЄЩЕНСЬКИЙ, передає кореспондент УНІАН,.

"Регіон повинен дати українській армії 730 юнаків: 573 - до Збройних Сил і 157 - до інших військових формувань. Конкурс - один до двох, тобто з трьох бажаючих двох ми відбираємо. Народ хоче служити", - зауважив заступник військового комісара.

При цьому він наголосив, що наразі є й такі юнаки, які переховуються від призову і не з’являються за повістками до військкоматів.

Перша відправка призовників до військових підрозділів ЗСУ із Сумського облвійськкомату запланована на 12 квітня.