Азаров заявляє, що збирається зменшити акциз на нафтопродукти
На 50 дол. за тонну
Кабінет міністрів України має намір зменшити акциз на нафтопродукти на 50 доларів за тонну.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ під час зборів будівельників України.
За його словами, перед урядом стоїть завдання утримати ціни на базові елементи, такі як нафта, хліб, метал тощо.
“Ми вийдемо з пропозицією зменшити акциз на нафтопродукти десь на 50 доларів за тонну з тим, щоб нам утримати в цей період часу ціну на нафтопродукти в певному коридорі”, - сказав він.
М.АЗАРОВ також відзначив, що, швидше за все, уряд піде на встановлення спеціальних цін для автоперевізників.
“Зараз уряд розробляє комплекс заходів, який дозволив би в цій складній ситуації стабілізувати ціни... Завтра на уряді ми ці заходи розглядатимемо”, - сказав прем`єр-міністр.
Довідка УНІАН. Ухваленим у грудні 2010 року Податковим кодексом скасовано щорічний транспортний збір, кошти від якого мали прямувати на ремонт доріг. Водночас, ПК передбачає підвищення з 1 січня 2011 року акцизу на бензин на 37,9% – з 132 до 182 євро за тонну; на дизельне пальне: із вмістом сірки більш як 0,2% – з 65 до 90 євро за тонну, із вмістом сірки 0,035-0,2% – з 50 до 69 євро за тонну, більше 0,005%, але не більше 0,035% – з 45 до 62 євро за тонну, не більше 0,005% – з 30 до 42 євро за тонну.
До цього ставка акцизного збору на бензин підвищувалася в травні 2010 року. Тоді Верховна Рада підвищила податок на 20% – з 110 до 132 євро за тонну.
21 березня ц.р. лідер громадянського руху «Спільна справа» Олександр ДАНИЛЮК заявив, що автомобілісти і автоперевізники, об`єднані ініціативою «Автофронт», добиватимуться від прем`єр-міністра України М.АЗАРОВА зменшити акциз на пальне.
“Ставка акцизу з 1 січня 2011 року була збільшена відразу на 37,9% або на 50 євро - з 132 до 182 євро за тонну пального. Елементарні розрахунки показують, що витрати, наприклад, водіїв легкових машин при такому розмірі акцизу в 5-8 разів перевищують суму, яку вони платили у вигляді регулярного транспортного збору. Скарбниця одержала мультимільйонні надходження за рахунок прямого викачування коштів з кишень водіїв, тобто вилучаючи в розпал економічної кризи дуже істотні суми з бюджету майже кожної української сім`ї», - наголосив О.ДАНИЛЮК.