Азаров заявляє, що збирається зменшити акциз на нафтопродукти

Кабінет міністрів України має намір зменшити акциз на нафтопродукти на 50 доларів за тонну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ під час зборів будівельників України.

За його словами, перед урядом стоїть завдання утримати ціни на базові елементи, такі як нафта, хліб, метал тощо.

“Ми вийдемо з пропозицією зменшити акциз на нафтопродукти десь на 50 доларів за тонну з тим, щоб нам утримати в цей період часу ціну на нафтопродукти в певному коридорі”, - сказав він.

М.АЗАРОВ також відзначив, що, швидше за все, уряд піде на встановлення спеціальних цін для автоперевізників.

“Зараз уряд розробляє комплекс заходів, який дозволив би в цій складній ситуації стабілізувати ціни... Завтра на уряді ми ці заходи розглядатимемо”, - сказав прем`єр-міністр.

Довідка УНІАН. Ухваленим у грудні 2010 року Податковим кодексом скасовано щорічний транспортний збір, кошти від якого мали прямувати на ремонт доріг. Водночас, ПК передбачає підвищення з 1 січня 2011 року акцизу на бензин на 37,9% – з 132 до 182 євро за тонну; на дизельне пальне: із вмістом сірки більш як 0,2% – з 65 до 90 євро за тонну, із вмістом сірки 0,035-0,2% – з 50 до 69 євро за тонну, більше 0,005%, але не більше 0,035% – з 45 до 62 євро за тонну, не більше 0,005% – з 30 до 42 євро за тонну.

До цього ставка акцизного збору на бензин підвищувалася в травні 2010 року. Тоді Верховна Рада підвищила податок на 20% – з 110 до 132 євро за тонну.

21 березня ц.р. лідер громадянського руху «Спільна справа» Олександр ДАНИЛЮК заявив, що автомобілісти і автоперевізники, об`єднані ініціативою «Автофронт», добиватимуться від прем`єр-міністра України М.АЗАРОВА зменшити акциз на пальне.

“Ставка акцизу з 1 січня 2011 року була збільшена відразу на 37,9% або на 50 євро - з 132 до 182 євро за тонну пального. Елементарні розрахунки показують, що витрати, наприклад, водіїв легкових машин при такому розмірі акцизу в 5-8 разів перевищують суму, яку вони платили у вигляді регулярного транспортного збору. Скарбниця одержала мультимільйонні надходження за рахунок прямого викачування коштів з кишень водіїв, тобто вилучаючи в розпал економічної кризи дуже істотні суми з бюджету майже кожної української сім`ї», - наголосив О.ДАНИЛЮК.