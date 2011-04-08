У 2011 році майже 3 тисячі залізничників вивчать іноземну мову.

Про це УНІАН повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури.

Згідно з повідомленням, у рамках підготовки до проведення чемпіонату з футболу Евро-2012 «Укрзалізниця» запланувала цього року провести курси іноземних мов для 2922 працівників пасажирського господарства. Станом на 5 квітня 2011 року, навчання пройшли вже 460 залізничників, відвідують курси - 1 116 працівників залізничного транспорту.

Для учбового процесу для бригад поїздів, провідників і працівників вокзалів з початку року закуплено 404 словники, підручники і посібники з іноземних мов.

Крім того, в 2011 році ООО «Інпрес» видало 4000 екземплярів словника-розмовника. На сьогодні «Укрзалізниця» розіслала їх по залізницях.

Нагадаємо, у 2010 році Донецька залізниця придбала 1200 екземплярів словників-розмовників.