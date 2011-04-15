Добкін: у Сінгапурі з корупцією покінчено раз і назавжди

Група держслужбовців з Харківської області у травні цього року поїде на навчання до Сингапуру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні колегії Харківської облдержадміністрації голова ОДА Михайло ДОБКІН.

За його словами, вже сформовано групу фахівців з облдержадміністрації, обласної ради і міськвиконкому, які поїдуть до Сингапуру отримувати управлінські навички.

На думку М.ДОБКІНА, професійне навчання за кордоном потрібне для підвищення кваліфікації харківських держслужбовців.

«У нас низький рівень кваліфікації керівників органів місцевої влади, місцевого самоврядування, і чим далі від обласного центру – тим нижче кваліфікація. Люди іноді навіть не розуміють своїх функціональних обов`язків», - сказав М.ДОБКІН.

За його словами, Сингапур був обраний тому, що ця «острівна місто-держава створила унікальну економічну систему, яка надзвичайно стійка до криз і демонструє значні темпи зростання, і не у останню чергу завдяки впровадженню ефективної кадрової політики у сфері державного управління».

«Сингапур відомий також тим, що урядові вдалося повністю викоренити корупцію в державному апараті. Країна стала унікальним прикладом, коли з корумпованістю чиновників було покінчено раз і назавжди. Цій країні вдалося за короткий термін запровадити модель відносин держави і громади, за якої держава зберігає провідну роль щодо вибору курсу розвитку країни, водночас створюючи одні з найбільш ліберальних у світі умов для підприємництва та інвесторів», - додав М.ДОБКІН.

Він нагадав, що в ході візиту до Сінгапуру у березні ц.р. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підкреслив, що «нашу країну дуже цікавить досвід реформ, які проводить Сингапур, і той успішний шлях, який ним уже пройдений».

М.ДОБКІН повідомив, що харківські управлінці стажуватимуться «у сингапурських навчальних закладах, зокрема, в Коледжі державної служби Республіки Сингапур». За його словами, семиденна програма візиту включає «ознайомлення з унікальною концепцією ефективного державного управління, яка стала однією з передумов стрімкого економічного зростання Сінгапуру, де ВВП на душу населення становить 52,2 тисяч доларів при зростанні у 2010 році на 14,5%».

Також, зазначив М.ДОБКІН, представники Харківщини «ознайомляться з перспективними моделями державного управління щодо забезпечення сталого розвитку територій і міст, менеджменту людських ресурсів, бюджетного планування та структурних реформ в бюджетному процесі, державної житлової політики». Таким чином, переконаний він, «ми виконуємо завдання Президента».

Голова ОДА зазначив, що залежно від результату такий досвід підвищення кваліфікації держслужбовців може бути продовжений. «Якщо після їхнього повернення ми побачимо, що це для нас корисний досвід, ми будемо таку делегацію готувати щороку і будемо підключати райони та міста обласного значення», - сказав М.ДОБКІН.