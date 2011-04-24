На Буковині половина релігійних організацій - православні

У Чернівецькій області зареєстровано понад 1100 релігійних організацій 27 віросповідань, конфесій, напрямків та течій. Впродовж 2010-2011 років їхня кількість збільшилася на 35.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні статистики у Чернівецькій області, серед зареєстрованих релігійних організацій 1 тис. 102 релігійні громади, 19 монастирів, 12 управлінь та центрів, 7 місій, 8 духовних навчальних закладів.

Духовною опікою буковинців займаються майже 1900 священнослужителів. У власності та у користуванні релігійних організацій перебувають 922 культові споруди.

Найбільше у регіоні православних релігійних організацій – 614 (53,3%). Вони об’єднані у чотирьох віросповіданнях: Українська православна церква Московського патріархату (429 релігійних організацій), Українська православна церква Київського патріархату (167 релігійних організацій), Руська православна старообрядницька церква та Українська автокефальна православна церква - 10 і 7 релігійних організацій відповідно.

Римо-католицька церква налічує в області 33 релігійні організації, Українська греко-католицька церква – 24.

Також діють 10 релігійних організацій громад іудейського культу, 2 громади – месіанського іудаїзму.

Протестантизм представлений на Буковині 16 напрямками. Зареєстровано 451 релігійну організацію. Найбільшими протестантськими напрямками є Євангельські християни баптисти (185 релігійних організацій), Християни віри євангельської п’ятидесятники (111 релігійних організацій), Буковинська конференція адвентистів сьомого дня (98 релігійних організацій).