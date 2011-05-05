Завтра в Україні ще похолодає

Завтра, 6 травня, на території України утримається похмура й дощова погода.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Зокрема, у західних, Житомирській та Вінницькій областях місцями невеликий дощ; температура вночі 1-6° тепла, на поверхні грунту та місцями в повітрі заморозки 0-5°, вдень 9-14° тепла.

У східній частині грозові дощі, вдень місцями сильні; температура вночі 8-13°, вдень 16-21°. На решті території невеликий дощ, лише на Одещини та Миколаївщині без істотних опадів; температура вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°. Вітер в Україні північно-західний, 7-12 м/с, у південній частині місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві та Київській області завтра хмарно з проясненнями, невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі по області 3-8° тепла, вдень 10-15°; у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 11-13°.