Знайшли голову колишнього директора аеропорту

У Підмосков`ї убитий колишній керівник аеропорту "Чкаловський" Антон Куліков, пише Лента.ру з посиланням на інформагентства.

За даними представника регіонального управління Слідчого комітету Ірини Гуменної, ввечері 6 травня випадкові перехожі виявили на узбіччі об`їзного шосе голову Кулікова в поліетиленовому пакеті. Решта частин тіла поки не знайдені. Порушено справу за статтею "вбивство".

За даними Life News, 39-річний бізнесмен зник за вісім днів до виявлення голови. Перш ніж зникнути, він зняв з свого рахунку 80 мільйонів рублів і повідомив сестру, що вирушає на важливу ділову зустріч, повідомляє видання.

2009 року Куліков був арештований у справі про шахрайство з банківськими рахунками аеропорту, відмивання грошей і виведення їх за кордон. За даними РІА "Новости", Кулікова звинуватили в тому, що він уклав з естонською компанією "Таллшіп" договір про перевезення вантажу, але після отримання грошей не надав обіцяні послуги.