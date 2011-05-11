12-14 травня в Києві відбудеться Перша виставка послуг для всієї сім`ї «Активна дитина». Будуть представлені компанії і організації, що надають послуги для сімейного здоров`я, розвитку і дозвілля: медичні і оздоровчі центри, центри підготовки до пологів і вагітності, консультаційні і тренінгові центри, центри раннього розвитку, учбові заклади, мовні школи, Федерація академічного веслування Києва, центри спортивного розвитку і спортивні секції, фітнес-клуби. В програмі - семінари і консультації дитячих психологів, дієтолога, арт-терапевта, педіатра, слінгоконсультанта, алерголога, невропатолога, консультанта з грудного вигодовування, зустрічі з «зоряними мамами». Літні програми представлять дитячі туристичні, спортивні, оздоровчі табори і табори з вивчення іноземних мов. Проходитимуть творчі майстер-класи: арт-терапія, сказкотерапія, орігамі, декупаж, ліпка з тіста, вироби з бісеру. 14 травня - день сім`ї, Всеукраїнська зустріч мам, організована соціальною мережею «Світ Мам». Програма: http://www.babyactive.com.ua/ru/text/programm. (пр-т Перемоги 40-Б, ВЦ «АККО Інтернешнл»).