Збір до загального фонду держбюджету виріс вдвічі

У січні-квітні 2011 року платники податків сплатили до бюджетів усіх рівнів майже 81 млрд. грн.

Про це заявив голова Державної податкової служби України Віталій ЗАХАРЧЕНКО під час оперативної наради 10 травня, повідомили УНІАН у прес-службі ДПСУ.

За його словами, бюджет додатково одержав 4,5 млрд. грн. Збір до загального фонду Державного бюджету становить 56,4 млрд. грн., що майже вдвічі більше торішнього.

За січень-квітень 2011 року до Зведеного бюджету України перераховано 80,5 млрд. грн., з них до Державного бюджету - 58,6 млрд. грн., до місцевих бюджетів - 21,9 млрд. грн.

«Нами в повному обсязі виконано завдання щодо збору податку на прибуток, ПДВ та інших податків і обов`язкових платежів», - зазначив В.ЗАХАРЧЕНКО. Крім того, він додав, що податкова також бачить серед позитивних тенденцій, які вплинули на виконання планових показників, вдосконалення податкового законодавства і поліпшення адміністрування платежів.