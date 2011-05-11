На завтра Україні обіцяють від 1° до 25° тепла
13:32, 11 травня 2011Суспільство
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Місцями дощ і гроза
Завтра вдень у південній частині України, у Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій та Луганській областях місцями очікуються короткочасні дощі та грози.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.
Температура вночі 6-11° тепла, вдень 18-23°, на Закарпатті до 25°, у Криму 14-19°, у Карпатах вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°.
У Київській області у четвер опади не очікуються. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11° тепла, вдень 18-23°. У Києві температура вночі 9-11° тепла, вдень 21-23°.
Сьогодні температура води у Чорному морі 10-14°, в Азовському морі 13-15°, у Дніпрі біля Києва 14°.
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