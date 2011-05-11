Тігіпко обіцяє підняти зарплату бюджетникам

Кабінет міністрів прийняв рішення про підвищення посадового окладу працівникам першого тарифного розряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції віце-прем’єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО.

«Сьогодні уряд прийняв надзвичайно важливе рішення, яке дає можливість підвищити посадові оклади працівникам першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки», - сказав С.ТІГІПКО.

Він пояснив, що підвищення посадових окладів відбудеться у декілька етапів. Зокрема, з 1 липня оклад буде підвищено на 10 грн., з 1 вересня – на 16 грн., з 1 жовтня – на 19 грн., з 1 грудня – на 50 грн. «Практично цим рішенням ми піднімаємо заробітну платню для всіх працівників бюджетної сфери», - сказав С.ТІГІПКО.

Він пояснив, що від розміру окладу працівників першого тарифного розряду залежать оклади всіх працівників бюджетної сфери. Загалом, за словами віце-прем’єра, це рішення дасть можливість підвищити зарплату бюджетникам у середньому на 12,6%.

Крім того, за словами С.ТІГІПКА, цим рішенням зменшується різниця між окладом працівників першого тарифного розряду і мінімальною заробітної платою в Україні.