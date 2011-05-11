Депутат побив дитину, яка гралася в його піску

Прокурор Волинської області порушив кримінальну справу проти депутата Ковельської районної ради Сергія П., який побив чужу дитину.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури області, уточнивши, що справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

За даними прокуратури, 20 квітня депутат Ковельської районної ради, перебуваючи на подвір`ї багатоповерхового будинку за місцем свого проживання, грубо порушуючи громадський порядок, діючи з особливою зухвалістю, умисно, з хуліганських міркувань схопив за шию малолітнього хлопчика, який грався в піску, привезеному депутатом для ремонту оселі.

Утримуючи дитину, зловмисник бив її головою в пісок, доки один зі свідків події підбіг та вирвав малюка з його рук, йдеться у повідомленні.

Хлопчик отримав легкі тілесні ушкодження й дуже злякався, додали в прокуратурі.

«Порушення цієї кримінальної справи має на меті захист законних прав та інтересів дитини, - підкреслив прокурор області Андрій ГІЛЬ, - адже потерпілий хлопчик є малолітнім і не може самостійно захистити свої права».

Слідство у кримінальній справі, порушеній щодо депутата районної ради, проводитиме Ковельська міжрайонна прокуратура.