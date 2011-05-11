В УНІАН розкажуть, як вести ділову бесіду

Завтра в агентстві УНІАН у рамках роботи Лабораторії «Зроби себе сам» пройде майстер-клас бізнес-тренера Олени ЛАМАНОВОЇ «Ділова бесіда із співробітником як інструмент управління».

Як розповіла О.ЛАМАНОВА, майстер-клас дасть можливість розкрити поняття ділової бесіди із співробітником і показати важливість та універсальність цього управлінського інструменту, а також прості прийоми проведення ділової бесіди у різних робочих ситуаціях.

«Ділова бесіда зі співробітником – це такі самі переговори, до яких потрібно готуватися», - вважає О.ЛАМАНОВА. За її словами, учасники майстер-класу зможуть дізнатися, як провести ці переговори максимально ефективно, як використовувати ділову бесіду для максимального делегування повноважень співробітникам, а також як забезпечити зворотний зв`язок між керівником і підлеглим.

Майстер-клас розраховано на починаючих і майбутніх керівників підрозділів, керівників з досвідом, а також на власників малого бізнесу.

Час проведення семінару – четвер, 12 травня. Початок о 18.30. Адреса – м. Київ, вул. Хрещатик, 4.

Детальніше про запис на семінар можна дізнатися тут.

Довідка УНІАН: Олена ЛАМАНОВА – фахівець з управління людьми в комерційних і некомерційних організаціях, сертифікований коуч, бізнес–тренер, засновник і директор компанії «Трилліум™»,м. Київ, автор і керівник проектів: «Школа Лінійного Керівника» і «Школа Сімейного Бізнесу» . Досвід роботи у сфері навчання і розвитку 18 років (з 1992 року).