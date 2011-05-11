На другому енергоблоці Запорізької АЕС спрацював захист
18:07, 11 травня 2011Суспільство
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Витоку радіації не було
Енергоблок №2 Запорізької АЕС сьогодні о 15.25 відключено від енергомережі через спрацьовування електричного захисту.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі НАЕК «Енергоатом».
Згідно з повідомленням, реакторна установка блоку знаходиться на потужності. Причини спрацьовування електрозахисту встановлюються.
Наразі на ЗАЕС у роботі знаходяться 3 енергоблоки, що несуть сумарне навантаження в 2 940 МВт.
Радіаційний фон на проммайданчику і в санітарно-захисній зоні станції становить 8-12 мікрорентген на годину і відповідає природному радіаційному фону в місці розташування АЕС.
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