У Тернополі влаштували мітинг-пародію

У Тернополі молоді журналісти спільно із друзями влаштували мітинг-пародію.

Як передає кореспондент УНІАН, один із організаторів заходу Андрій ЯНОВИЧ пояснив, що у такий спосіб вони хотіли продемонструвати безглуздість мітингів та пікетів, які проводять різні політичні сили, демонструючи бурхливу діяльність, натомість реально не роблячи реальних вчинків для покращення життя громадян.

«На таких мітингах політики гарно виступають, приймають різні резолюції, які в результаті ні до чого не призводять. Наша акція – це своєрідне протиставлення та висміювання тої завзятості, з якою проводяться подекуди навіть проплачені пікетування», - зазначив А.ЯНОВИЧ.

Мітинг члени ініціативної групи провели в безлюдному районі навпроти місцевого гідрометцентру. В руках вони тримали плакати без написів та древка без прапорів. Попередньо у міській раді організатори зробили заявку на проведення мітингу в цьому місці, відтак дійство пройшло під охороною міліції.

Керівнику метеоцентру, який вийшов до пікетувальників, учасники заходу висловили вимоги щодо забезпечення сприятливих погодних умов у місті, а також висловили свій протест проти китайської гречки, проти подорожчання пального, проти можливого розформування Тернопільської області та проти приниження тварин.

Дещо шокований чиновник лише запевнив пікетувальників, що працівники метеослужби намагатимуться давати якомога точніші прогнози.

На завершення молоді люди витягли з пакету іграшкового слоника і виставили його на дорогу, що символізувало випуск тварини на волю. «Цей слоник стане нашим символом, а насправді ми його випустили, щоб підкреслити безглуздя цієї акції», - пояснив А.ЯНОВИЧ.