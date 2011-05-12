У Москві буде представлений календар подій у Ялті

13 травня о 18.30 у Бібліотеці української літератури в Москві відбудеться презентація Календаря подій Ялти «Курортний сезон-2011», фотовиставки «Вас запрошує в гості Ялта» і нових відеофільмів про Південний берег Криму.

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомили у прес-службі Кримського земляцтва Москви.

«Особливий акцент на презентації буде зроблено на зміцненні культурної співпраці Ялти і Москви. Тісна взаємодія міст розпочалася 2006 року, коли було укладено угоду про партнерство і прийнято програму співпраці на 5 років між урядом Москви і виконавчим комітетом Ялтинської міської ради. Зараз московські і ялтинські фахівці готують аналогічну програму на 2011-2013 роки. Планується налагодити співпрацю у галузі будівництва і архітектури, житлово-комунального господарства, у галузі освіти, туризму і культури», - зазначається у повідомленні.

На думку організаторів, Ялту багато москвичів люблять не тільки як столицю кримських курортів, визнаний міжнародний туристичний центр, а й як своєрідний музей просто неба, багатий пам`ятниками минулого - історичними, культурними, архітектурними: Ластівчине гніздо, Нікітський ботанічний сад, Лівадійський, Алупкінський і Массандрівський палаци, водоспад Учан-Су і гора Ай-Петрі, знаменита Ялтинська набережна – це традиційні візитні картки Південного берега Криму.

У курортному сезоні-2011 ялтинці прагнуть зробити все можливе, щоб гості курорту говорили: «Ялта - місто, в яке хочеться повернутися», наголошують організатори.

Захід, організований Кримським земляцтвом Москви і Клубом друзів Ялти, приурочений до приїзду делегації Ялти на чолі з мером Олексієм БОЯРЧУКОМ на Московський міжнародний туристський ярмарок MITF-2011 у виставковому центрі "Гостинний двір" (12-14 травня).