В Іспанії зростає кількість жертв землетрусу
03:01, 12 травня 2011Суспільство
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Лікарі повідомляють про десятки поранених
На півдні Іспанії в результаті землетрусу, за останніми даними, загинули не менше десяти людей, зруйновано будинки. Лікарі повідомляють про десятки поранених.
Повідомляється, що епіцентр підземних поштовхів, які відчувалися і в столиці країни Мадриді, знаходився поблизу міст Лорка і Тотана в регіоні Мурсія.
За першими поштовхами магнітудою 4,4 сталися поштовхи магнітудою 5,2.
Іспанський уряд направив війська до постраждалих районів для надання допомоги населенню, повідомляє Радіо Свобода.
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