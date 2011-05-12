В Іспанії зростає кількість жертв землетрусу

На півдні Іспанії в результаті землетрусу, за останніми даними, загинули не менше десяти людей, зруйновано будинки. Лікарі повідомляють про десятки поранених.

Повідомляється, що епіцентр підземних поштовхів, які відчувалися і в столиці країни Мадриді, знаходився поблизу міст Лорка і Тотана в регіоні Мурсія.

За першими поштовхами магнітудою 4,4 сталися поштовхи магнітудою 5,2.

Іспанський уряд направив війська до постраждалих районів для надання допомоги населенню, повідомляє Радіо Свобода.