Завдяки Укртелекому ФДМУ вже виконав річний план
Голова Фонду наводить цифри
Фонд державного майна України (ФДМУ) виконав річний план надходжень від приватизації.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова Фонду Олександр РЯБЧЕНКО.
За його інформацією, з початку року надходження від приватизації склали 10 млрд. 919 млн. грн., тоді як річний план передбачає надходження в 2011 році від приватизації на рівні 10 млрд. грн. «У нас план 10 млрд., але ми з Міністерством фінансів розрахувалися», - зазначив О.РЯБЧЕНКО.
За його словами, основні надходження в розмірі 10 млрд. 575 млн. грн. було отримано від продажу 92,79% акцій ВАТ «Укртелеком».
Крім того, Фондом держмайна було реалізовано держпакет акцій «Міжнародних авіаліній України», а також ряд інших пакетів акцій, що знаходяться в державній власності.
Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи буде Фонд держмайна переглядати план надходжень від приватизації на цей рік у бік його збільшення, О.РЯБЧЕНКО зазначив, що вважає прийнятним, якщо в плані приватизації на цей рік з`явиться формулювання «більше 10 мільярдів».
Таким чином, за його словами, буде задекларовано, що Фонд планує цього року отримати ще ряд коштів від продажу держпакетів акцій, у першу чергу енергокомпаній. Водночас, поки що рано говорити про те, яку суму від приватизації ФДМУ ще вдасться отримати до кінця цього року.
Довідка УНІАН. Згідно з Державним бюджетом України на 2011 рік, план надходжень від приватизації держмайна встановлено на рівні 10 млрд. грн.