СБУ: корупцією вражені всі гілки влади

Щороку кількість виявлених Службою безпеки України корупціонерів зростає приблизно на 15%.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, про це заявив начальник управління Головного управління боротьби із корупцією та організованою злочинністю СБУ Юрій ПИЛИП’ЮК на круглому столі «Боротьба із корупцією в Україні: стан і проблеми».

Так, за його даними, якщо у 2009 році Службою безпеки та за її матеріалами іншими правоохоронними органами було порушено 750 кримінальних справ, то у 2010-му році їх вже було 1107, а за чотири місяці 2011 року таких кримінальних справ – 382.

Ю.ПИЛИП’ЮК підкреслив, що, водночас, зростає і рівень притягнутих до кримінальної відповідальності посадовців. Це, зокрема, заступники голів державних відомств, інспекцій, начальники підрозділів правоохоронних органів, судді районних судів та керівники органів місцевої влади.

Учасники круглого столу зійшлися на тому, що боротися потрібно не стільки з корупціонерами, скільки з причинами, які викликають корупцію, не забуваючи про вироблення дієвого механізму контролю за виконанням антикорупційних нормативних актів. Визначальним чинником цього процесу є залучення широкої громадськості до участі у подоланні корупції.

Учасники круглого столу наголосили, що системна протидія корупції повинна бути націлена на руйнування основних її засад у суспільстві. Йдеться насамперед про так звані «три кити корупції»: роздутість чиновницького апарату при мінімальних зарплатах чиновників, надмірну кількість перевіряючих структур та зарегульованість дозвільної системи.

Керівник Інституту української політики Кость БОНДАРЕНКО на круглому столі наголосив, що згідно із соціологічними даними, українці вважають найкорумпованішими структурами суд і міліцію. Зокрема, за словами К.БОНДАРЕНКА, 57% респондентів вважають, що добитися справедливості у судах можна, але це дорого коштує, ще близько 28% вважають, що суди в Україні наскрізь корумповані.

Він зазначив, що за даними ЗМІ, найбільш активною у виявленні корупціонерів сьогодні є Служба безпеки України, на другому місці – органи прокуратури.

У свою чергу Ю.ПИЛИП’ЮК сказав, що в Україні корупцією тією чи іншою мірою вражені усі гілки влади, а найбільше – ті структури, діяльність яких пов’язана з державним цільовим фінансуванням, розподілом і використанням бюджетних асигнувань, експортом та імпортом, здійсненням правосуддя, правоохоронною діяльністю, землекористуванням, ліцензуванням, митним і податковим контролем.

Найбільш поширеними проявами корупції є хабарництво, зловживання владою або службовим становищем, перевищення влади або службових повноважень, фальсифікація документів, створення сприятливих умов для фінансових махінацій та незаконної приватизації державного, колективного або приватного майна з використанням посадового становища; приховування злочинів, забезпечення уникнення правопорушниками кримінальної відповідальності та інші службові злочини, що вчиняються для задоволення корисливих чи інших особистих інтересів або інтересів третіх осіб.