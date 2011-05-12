На міжбанку долар перевалив за 8

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 7,9980/8,0090, на 12:00 ціни піднялися до 8,0030/8,0130 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2860/65, на 12:00 ціни знизилися до 0,2858/63. У Росії курс долар-рубль зріс, і на 12:00 встановився на рівні 27,9575 (+0,3275).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,4220/22, змінюючись у досить вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 11,3785/11,3965, на 12:00 ціни пішли вниз - 11,3515/11,3720.