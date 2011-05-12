На донецькому підприємстві вибухнув газ

У Калінінському районі міста Донецьк в адміністративному приміщенні підприємства стався вибух побутового газу без подальшого горіння.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС України, унаслідок вибуху зруйновано внутрішні перегородки, два віконних та дверний блок. Частково пошкоджено 7 віконних блоків. На другому поверсі будівлі вибито 17 вікон.

Загиблих та постраждалих немає. Сусідні будівлі не постраждали. Попередня причина вибуху – несправність газового обладнання в приміщенні для приготування їжі.

Від Головного управління залучалась оперативна група управління МНС в Донецьку, 2 відділення АЦ - 11 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.