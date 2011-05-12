«Лівеллою» займеться Верховна Рада

Верховна Рада України створила Тимчасову слідчу комісію з питань розслідування обставин та наслідків діяльності на українському ринку нафтопродуктів компанії «Лівелла».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даної постанови, внесеної народними депутатами Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ та Миколою МАРТИНЕНКОМ, проголосували 322 народних депутата з 380, зареєстрованих в сесійній залі.

Основними завданнями Тимчасової слідчої комісії є одержання повної інформації щодо обставин та наслідків діяльності на українському ринку нафтопродуктів компанії «Лівелла»; встановлення збитків, завданих державі через безподатковий імпорт нафтопродуктів компанією «Лівелла»; визначення кола осіб, винних у порушеннях чинного законодавства у сфері ведення бізнесу; підготовка та направлення матеріалів відповідним правоохоронним органам з метою притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства.

Головою ТСК став член фракції НУ-НС Роман ЗВАРИЧ.