Податкова скорочує кількість планових перевірок

Кількість планових перевірок платників податків - юридичних осіб у II кварталі 2011 року зменшилося більш ніж удвічі порівняно з відповідним періодом минулого року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час оперативної наради повідомив заступник голови Державної податкової служби України Олександр КЛИМЕНКО.

План-графік податкової служби передбачає в другому кварталі 3,2 тис. перевірок (у тому самому періоді 2010 року - 7,1 тис.). Таким чином, їх загальна кількість скоротилася на 54%.

За словами заступника голови ДПСУ, рішення про скорочення перевірок ухвалене в результаті введення «ризикоорієнтованої системи» моніторингу, завдяки якій ДПСУ «може відстежувати факти ухилення від сплати податків дистанційно».

"Для планування перевірок суб`єктів господарювання ми використовуємо систему ризиків відбору платників. Завдяки їй, податкова акцентує свою увагу лише на тих підприємствах, які мають ризики несплати податків. Тобто, ми не перевіряємо добросовісних платників податків, податковим контролем охоплені лише ризикові платники", - відзначив О.КЛИМЕНКО.

*** З початку 2011 року кількість перевірок суб`єктів господарювання постійно зменшується. У I кварталі 2011 року - на 18% (з 6,1 тис. до 5 тис.), зокрема, в березні планових перевірок юридичних осіб проведено на 32,1% менше порівняно з березнем 2010 року (1 440 проти 2 123).