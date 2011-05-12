Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) відзначає погіршення інвестиційного клімату в Україні.

Про це в інтерв`ю газету «День» (№78 від 11 травня 2011 р.) повідомив директор ЄБРР в Україні Андре КУУСВЕК.

«Навпаки, інвестиційний клімат погіршав. Корупція як була, так і залишилася. Крім того, наші клієнти говорять про те, що на місцях здійснюється величезний тиск на бізнес через різні інспекції (санітарні, податкові, екологічні і т.п.)», – сказав А.КУУСВЕК, відповідаючи на запитання щодо того, чи спостерігається поліпшення інвестиційного клімату в Україні.

Крім того, він зазначив, що заходи, які здійснюються владою для стабілізації ситуації з наповненням бюджету, негативно впливають на роботу бізнесу.

«Зрозуміло, що без підтримки МВФ уряду важко справитися з бюджетною ситуацією, але, виходячи з рекомендацій Фонду, він намагається збільшити дохідну частину бюджету. Проте чимало дій уряду, направлених на поліпшення бюджетної ситуації, негативно впливають на бізнес. Багато вже сказано і про повернення компаніям ПДВ (вони не можуть одержати свої гроші). Крім того, бізнес скаржиться на практику сплати податку на прибуток наперед», – зазначив А.КУУСВЕК.