Людожер шукав добровільні жертви в інтернеті серед самогубців

У Словаччині схоплений поліцією канібал помер від вогнепальних поранень. Підозрюваний людожер був смертельно поранений у перестрілці, що виникла під час операції з його затримання, передає Associated Press з посиланням на прес-секретаря університетської клініки в м.Кошице. У перестрілці також постраждав співробітник поліції.

За даними поліції, 43-річний чоловік, батько двох дітей, шукав собі жертви через інтернет, умовляючи людей, схильних до суїциду, дозволити йому з`їсти їх, після того, як вони підуть з життя. Як говорив людоїд своїм віртуальним співрозмовникам, такий спосіб дозволить їм "позбутися непотрібного їм життя і не залишити ніяких слідів". Повідомляється, що один з потенційних самогубців із Швейцарії спочатку погодився, але потім передумав і здав того поліцейським.

Під час спецоперації готову до поїдання жертву зобразив агент під прикриттям. Співробітник поліції вирушив на зустріч з канібалом, проте людоїд запідозрив недобре, вихопив пістолет і поранив поліцейського, пише РосБізнесКонсалтинг.