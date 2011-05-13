Мін‘юст анулював свідоцтво «Інтернет партії України»

Міністерство юстиції анулювало реєстраційне свідоцтво Політичної партії «Інтернет партія України».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції, анулювання здійснене відповідно до Закону України «Про політичні партії в Україні» на підставі постанови Окружного адміністративного суду м.Києва від 02 березня 2011 року.

Позовні вимоги вмотивовані тим, що політична партія «Інтернет партія України» протягом шестимісячного терміну не утворила та не зареєструвала свої обласні, міські, районні організації у більшості областей України, містах Києві, Севастополі та Автономній Республіці Крим, чим порушила вимогу ч.6 ст. 11 Закону України «Про політичні партії в Україні».

Анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії тягне за собою припинення діяльності політичної партії, розпуск її керівних органів, обласних, міських, районних організацій і первинних осередків та інших статутних утворень політичної партії, припинення членства в політичній партії.

«Інтернет партію України» було зареєстровано в Міністерстві юстиції 26 березня 2010 року.