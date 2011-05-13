ВР захистила "Південмаш" від банкрутства

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону “Про фінансове оздоровлення державного підприємства "Виробниче об`єднання Південний машинобудівний завод імені О.М.Макарова”.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 259 народних депутатів з 354, зареєстрованих в сесійній залі.

Мета прийняття акту полягає в запобіганні настанню неплатоспроможності державного підприємства “Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова” через нестачу обігових коштів і негативних соціально-економічних наслідків для підприємства, Дніпропетровського регіону і космічної галузі України.

Зазначена мета має бути досягнута шляхом реструктуризації заборгованості державного підприємства перед державою за кредитом, залученим під державну гарантію, на таких умовах: підприємство погашає заборгованість перед державою щокварталу рівними частинами протягом 10 років, починаючи з 2016 року; на суму заборгованості не нараховуються відсотки; відсотки, що нараховані на суму заборгованості на момент прийняття цього закону, сплачуються в порядку, передбаченому для сплати заборгованості; списуються нараховані штрафні санкції.

Також передбачається надання державної підтримки у вигляді компенсації відсоткових ставок за кредитами, що залучаються підприємством для виконання своїх зобов’язань в рамках реалізації міжнародних договорів (угод) України за рахунок коштів державного бюджету.