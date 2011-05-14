У Донецьку стартує чемпіонат України серед охоронців

14 травня в Донецьку почнеться Відкритий чемпіонат України з багатоборства серед охоронців.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС України у Донецькій області.

Чемпіонат пройде з 14 по 16 травня в Центральному парку ім. Щербакова. Змагатимуться 15 команд з України і країн СНД.

Управління державної служби охорони Донецької області буде представлене командою спеціального підрозділу охорони «Титан».

Програмою змагань передбачено: подолання смуги перешкод; демонстрація медичної підготовки; демонстрація тактики пішого супроводу – відбиття нападу; прикладний рукопашний бій; проходження смуги перешкод на автомобілі; технічний огляд автотранспорту - пошук вибухових пристроїв.

Також у рамках змагань на території стрілецького комплексу «Артеміда» учасники чемпіонату покажуть свої навики у вогняній підготовці.