Азаров: доходи йдуть краще, ніж ми очікували

Прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ вважає, що дефолт Україні не загрожує.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сьогодні заявив в ефірі «5 каналу», коментуючи березневу інформацію про те, що американське видання Business Insider включило Україну до списку 18 країн, яким загрожує дефолт, поставивши її на 6 місце.

«Є більш серйозні міжнародні рейтингові агентства, наприклад Fitch та інші, які дають дані об`єктивні, засновані на вивченні цілого комплексу показників, характеристики стану економіки, фінансів країн. Якщо вони Португалії знизили на кілька позицій (рейтинг - УНІАН), то щодо України – у нас стабільна позиція... Я не бачу зараз жодної небезпеки (дефолту - УНІАН) », - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що прибуткова частина бюджету виконується краще, ніж очікувалося.

«Доходи йдуть краще, ніж ми очікували», - заявив прем`єр.

Прем`єр вважає, що у країни є певний запас на випадок нових проявів світової економічної кризи. «Ми створили зараз достатній запас міцності, щоб відреагувати на будь-які зміни кон`юнктури, особливо у сфері наших експортних поставок», - заявив М.АЗАРОВ.

Він також припустив, що кризові явища, в разі їх виникнення, будуть короткочасними, і в цьому випадку важливим позитивним чинником для України буде достатньо великий обсяг валютних резервів.

«Якщо раптом кон`юнктура з експорту для нас зміниться у несприятливий бік, то у нас - достатній запас потужності, перш за все валютних резервів, щоб витримати, я думаю, цей нетривалий, на мій погляд, певний момент на світових ринках», - сказав прем`єр-міністр.

Рівень державного боргу України - в 40% ВВП - також далекий від критичного показника.

«У нас співвідношення – приблизно 40% наших гарантованих державою боргів по відношенню до ВВП... 40% - це великий рівень боргу, але він не є гранично небезпечним за міжнародною класифікацією. Такий рубіж настає, коли ми перевищуємо 60%. Ми ніколи його не перевищимо», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він заявив, що наступного року рівень держборгу буде знижуватися за рахунок зростання ВВП і зменшення розміру боргу.